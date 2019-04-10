Скабеева рассказала об извинениях со стороны украинского журналиста

Телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинский журналист Сергей Сидоренко спустя три месяца после конфликта в ПАСЕ извинился перед ней, сообщает телеканал "360".

В январе этого года во время интервью вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко Сидоренко толкнул Скабееву. После его примеру последовал член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза, который также преградил Скабеевой доступ к Геращенко после вопроса о россиянах, которые удерживаются Украиной.

"Сегодня стало известно: Сидоренко попросили в ПАСЕ не приезжать, а также "с ним провели строгую беседу, в ходе которой он решил извиниться", — написала Скабеева в своем Telegram-канале.

Ранее глава делегации Украины Владимир Арьев заявил, что Скабеевой будет вынесено "серьезное предупреждение" от ПАСЕ. Сама журналистка отнеслась к этому заявлению с юмором, сообщив, что в ПАСЕ состоялось заседание комиссии по этике, на которой обсуждалось далеко не ее поведение, а поступок украинских делегатов.