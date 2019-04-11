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Квартиру в едином цветовом стиле и камином продают в Барнауле за 8,5 млн руб.

, ИА "Амител"
Жилье площадью 120 квадратных метров находится в закрытом поселке на Змеиногорском тракте

Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 120 квадратных метров продают в закрытом поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 8,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Квартира выполнена в едином светлом стиле, по специальному дизайнерскому проекту! Шикарная благоустроенная кухня-гостиная, уютная спальня, а также пустая комната, которую можно использовать так, как вам хочется. В квартире присутствует два санузла, вместительная гардеробная комната", – отмечает автор объявления.

В квартире сделан теплый пол. В зале – панорамные окна, камин. Через окна открывается красивый вид на лес. К квартире пристроен отдельный тамбур-гардеробная. В стоимость жилья входит вся техника и мебель.

Благоустроенная придомовая территория. Есть детская площадка, площадка для воркаута. Во дворе присутствует теплый паркинг, территория дома находится под постоянным видеонаблюдением. 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

11.04.2019 07:26
- гость -

И за что закрыли поселок?

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