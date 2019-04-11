19 апреля 2019 года Алтайский край в очередной раз присоединится к Всероссийской акции "Библионочь". До позднего вечера будут открыты двери 559 библиотек региона – это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Состоятся мастер-классы, концерты, лекции, игры, квесты, встречи с известными писателями. О том, что интересного готовят организаторы в 2019 году, – в материале Amic.ru.

В 2019 году главной темой "Библионочи" станет Год театра. Практически все библиотеки региона обыграли театральную тему в программе и названии мероприятия. Например, в Алтайском районе готовят "Литературно-театральное искушение", в Мамонтовском районе – "Почти по Гоголю: ночь чудес и превращений", в Поспелихинском районе – театральный квест "Волшебное закулисье".

"Библиотека и театр – это два брата-близнеца. Книга – то общее, что у нас есть. И театр работает по книге, и библиотека работает, в первую очередь, с книгой. Мы не могли обойти эту тему", – рассказала на пресс-конференции 10 апреля директор Алтайской краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова Татьяна Егорова.

Экскурсии в "Закулисье" и редчайший винил

"Шишковка" подготовила для гостей "Сон в Библионочь". Название связано с именем Уильяма Шекспира, чьи произведения уже несколько веков ставят в разных уголках мира. В программе будет немало связей с Шекспиром. В "Библионочь" можно будет послушать лекции о драматурге на английском и русском языках, услышать его сонеты на языке оригинала.

Театральному искусству в целом, и театральному искусству Алтайского края в частности будет посвящена обширная программа. В этом библиотеке бескорыстно помогут партнеры – организации, творческие коллективы, артисты и мастера разных жанров и направлений.

"Библиотеку мы превращаем в большой театр, где мы будем ставить "Сон в Библионочь". Библиотекари и наши партнеры превратятся в фей и эльфов и все, что мы будем делать, будет проходить в волшебном лесу. У нас будут различные театральные площадки, такие как "Закулисье". Так мы в этом году называем наше книгохранилище. По традиции один раз в год мы приглашаем читателей окунуться в наше книгохранилище, посмотреть, что там происходит", – рассказала Татьяна Егорова.

Посетить "Закулисье" можно по предварительной записи на сайте библиотеки, для гостей готовят интересный театральный квест. Также в "Шишковке" будет работать театральное кафе, а завершится программа театральным концертом.

По словам Татьяны Егоровой, особый интерес гостей вызывают мастер-классы и другие активности. В 2019 году обязательно состоится мастер-класс по каллиграфии, а также тематические мастер-классы по изготовлению театральных масок и кукол для настольного театра. В библиотеке будет работать две музыкальные площадки: на одной можно будет послушать редчайший винил (о нем расскажет коллекционер Андрей Минин), на второй площадке будет живой звук. Огромный зал отдадут под настольные игры.

Гости "Библионочи" смогут записаться в библиотеку и получить уникальные читательские билеты с особым дизайном. В прошлом году возможностью получить билет воспользовались более 120 человек. Как отмечают в библиотеке, около 90% вновь записавшихся читателей регулярно ходят в читальные залы.

Конный театр и презентация книги о горных офицерах

Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской присоединилась к акции "Библионочь" восемь лет назад. В этом году акция будет проходить под девизом "Весь мир – театр". Для маленьких барнаульцев готовят программу, основанную на одном из самых любимых произведений Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино".

В сквере у библиотеки выступит детский конный театр "Звезды Сибири", компанию юным актерам составят герои любимой сказки Мальвина, Буратино, Пьеро и Карабас Барабас.

В "Гримерке Мальвины" устроят мастер-класс по плетению косичек, на площадке "Поле чудес" – игру "Волшебная карта Страны Дураков" (благодаря игре дети узнают историю написания книги). В "Школе для Буратино" проведут уроки по этикету, чистописанию, безопасности. Также состоится мастер-класс от художника-бутафора. Любительские театральные коллективы представят свои спектакли на "Театральных подмостках".

По словам директора Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской Людмилы Санкиной, сотрудники библиотеки очень жалеют, что "Библионочь" проходит один день. Им очень хочется побывать на площадках коллег, но попасть туда они могут только после 20:30, когда завершится их собственная программа.

Директор Павловской межпоселенческой библиотеки им. И. Л. Шумилова Надежда Торопова рассказала о программе, которую подготовили для жителей Павловска. Гости смогут примерить театральные костюмы, поучаствовать в фотосессии в образах литературных персонажей и в мастер-классах по изготовлению театральных масок.

В библиотеке будет работать театральная гримерка, мастерская татуажа, художественный салон. Откроется выставка фоторабот Ивана Жданова из фондов ГМИЛИКА, посетители смогут дать название работам мастера. Участие в празднике примет драматург, писатель, член Союза театральных деятелей России Евгений Балакин.

"Евгений Балакин представит книгу "Именами вашими стоим" об офицерах барнаульского сереброплавильного завода XVIII века. Эта тема особенно интересна для павловчан, потому что у нас почти 130 лет работал Павловский сереброплавильный завод, который тоже входил в состав алтайского горного округа", – рассказала Надежда Торопова.

Сотрудники библиотек приглашают жителей Алтайского края необычно и познавательно провести вечер пятницы, 19 апреля. Вход на все мероприятия свободный.

"В 2018 году участниками "Библионочи" в "Шишковке" стали более двух тысяч человек. Это семьи с детьми, студенческие компании. Здесь редко встретишь одного человека, потому что люди приходят общаться. Сейчас мы наблюдаем дефицит человеческого общения: мы все в сетях, где-то, только не друг с другом. А здесь уникальная возможность интересно между собой пообщаться", – заключила Татьяна Егорова.