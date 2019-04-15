19 апреля 2019 года в магазинах сети "Читай-город" по всей стране пройдет ежегодная акция в поддержку чтения "Библионочь". Книголюбов ждет настоящий подарок – фантастическая скидка 30% на ВСЕ КНИГИ. Это прекрасный повод порадовать себя новинками известных отечественных и зарубежных авторов, а также другими книгами, о которых вы давно мечтали.

Дина Рубина "Наполеонов обоз. Книга 2. Белые лошади", 18+

Вторая книга нового романа Дины Рубиной "Наполеонов обоз. Белые лошади" затягивает читателя в воронку любви и предательства, счастья и горя двух главных героев – Аристарха и Надежды. За короткий срок на них обрушивается груз сильнейших потрясений, которые не часто и не всем выпадают в юности. Сильные, цельные натуры, оба они живут на такой высоте чувств, которая ничего не прощает. Судьба буквально расшвыривает в разные стороны двух влюбленных. Каждый из них теперь идет своим отдельным путем, оставаясь навсегда глубоко одиноким, раненым душевно. По ходу романа продолжает приоткрываться давняя история предка Стаха Бугрова – Аристарха Бугеро, офицера Наполеоновской армии, прожившего в России свою трагическую и таинственную жизнь. И парадоксальным образом оказывается, что история эта вовсе не завершилась полтораста лет назад.

Дэвид Духовны "Мисс подземка", 18+

Эмер – обычная жительница Нью-Йорка, по городу она перемещается на метро, покупает мороженое в лавочке на углу, преподает первоклашкам, но хотела бы стать писательницей. А еще у нее есть любимый мужчина, его зовут Кон. Но путь, которым она движется, – единственный ли жизненный путь? Дэвид Духовны, вдохновляясь древнеирландской легендой о герое Кухулине и его возлюбленной Эмер, населяет свой причудливый и жутковатый роман самыми разнообразными знаменитостями из мифологических пантеонов со всего света. "Мисс Подземка" – головокружительное любовное приключение в параллельных пространствах и временах, где Эмер предстоит сразиться с силами природными и сверхъестественными и отыскать собственный голос, личную силу и судьбу.

Иван Охлобыстин "Улисс", 16+

Если вы подумали, что перед вами роман Джойса, то это не так. На сцену выходит актер и писатель Иван Охлобыстин со своей сверхновой книгой, в которой Uliss – это… старинные часы с особыми свойствами. Что если мы сумеем починить их и, прослушав дивную музыку механизма, окажемся в параллельной реальности, где у всех совершенно другие биографии?

Если мы, как герои этой захватывающей прозы, сможем вновь встретиться с теми, кого любили когда-то, но не успели им об этом сказать в нашей быстро текущей жизни? Автор дает нам прекрасную возможность подумать об этом.

Остроумный и живой роман, насыщенный приключениями героев, так похожих на нас, дополнен записками о детстве, семье и дачных историях, где обаятельная и дерзкая натура автора проявляется со всей отчетливостью.

Роберт Гэлбрейт "Смертельная белизна", 16+

У Билли явные проблемы с умственным здоровьем, но он уверен, что в детстве видел убийство ребенка, – и давняя тревога, наконец, приводит его в офис частного детектива Корморана Страйка. Договорить Билли не успевает, спугнутый перспективой скорого приезда полиции, но его история не выходит у Страйка из головы. Попытки докопаться до истины поведут Страйка и его помощницу Робин Эллакотт сложным извилистым путем: от окраинных клубов, где собираются противники Лондонской олимпиады, в пропитанные интригами коридоры власти, от парламентских кабинетов к окутанному тайной имению в глубине Оксфордшира… Но еще неизвестно, что будет Корморану и Робин сложнее – разгадать эту головоломную загадку или разобраться в своих чувствах…

Андрей Рубанов "Финист – ясный сокол", 18+

Это изустная побывальщина. Она никогда не была записана буквами. Во времена, о которых здесь рассказано, букв еще не придумали. Малая девка Марья обошла всю землю и добралась до неба в поисках любимого – его звали Финист, и он не был человеком. Никто не верил, что она его найдет. Но все помогали. В те времена каждый помогал каждому – иначе было не выжить. В те времена по соседству с людьми обитали древние змеи, мавки, кикиморы, шишиги, анчутки, лешаки и оборотни. Трое мужчин любили Марью, безо всякой надежды на взаимность. Один защитил, другой довел до края земли, третий донес до неба. Из-за одной малой девки целый мир сдвинулся и едва не слетел с оси. Ничто, кроме любви, не может сдвинуть мир с места.

Кит Стюарт "Дни чудес", 16+

Том Роуз – не слишком удачливый руководитель крошечного провинциального театра и преданный отец-одиночка. Много лет назад жена оставила Тома с маленькой дочерью Ханной, у которой обнаружили тяжелую болезнь сердца. Девочка постоянно находится на грани между жизнью и смертью. И теперь каждый год в день рождения Ханны Том и его труппа устраивают для нее специальный спектакль. Том хочет сделать для дочери каждый момент волшебным. Эти дни чудес, как он их называет, внушают больному ребенку веру в чудо и надежду на выздоровление.

Ханне скоро исполнится шестнадцать, и гиперопека отца начинает тяготить ее, девушке хочется расправить крылья, а тут еще и театр находится под угрозой закрытия. Ханне и Тому приходится учиться новому образу жизни. Но, может быть – просто может быть – один последний день магии спасет их обоих… "Дни чудес" – это история жизни, любви и надежды, история о том, как найти радость в повседневной жизни.

Бекки Алберталли "Плюсы неразделенной любви", 18+

Молли знает все о неразделенной любви. Она влюблялась двадцать шесть раз, и всякий раз безответно. Но парни и не догадываются о ее чувствах, ведь она очень осторожна. А как иначе? Толстые девчонки не могут рисковать. Однако сестра Молли, Кэсси, настаивает, что ей давно пора повзрослеть и перестать бояться отказов. Кэсси пытается свести Молли с красавчиком Уиллом, который проявляет к ней интерес. Есть только одна проблема – неуклюжий гик Рид, коллега Молли, – он никак не выходит у нее из головы. Но Рид – совсем не ее типаж, и она никогда в него не влюбится. Так ведь?..

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