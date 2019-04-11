Министерство культуры Алтайского края и Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства поддержали проект некоммерческой организации "Лавка Добра" по интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в бизнес-среду региона.

С 18 апреля 2019 года на территории края реализуется уникальный проект "Палитра тишины", разработанный некоммерческой организацией "Лавка Добра".

Этот проект направлен на создание творческой мастерской для обучения неслышащих людей навыкам рисования. В мастерской под руководством художницы Евгении Октябрь в течение 6 месяцев кропотливой работы люди, далекие от художественного творчества, но нуждающиеся в самовыражении, научатся основам рисунка и живописи, освоят различные художественные техники и жанры. Занятия будут сопровождаться работой профессионального сурдопереводчика для облегчения восприятия и понимания художника глухими инвалидами.

За время обучения участники проекта создадут картины, выполненные маслом на холсте, и рисунки для макетов на тиражную продукцию (футболки, кружки, тарелки, кристаллы и др.). Картины, как и тиражная продукция, будут представлены общественности в галере "Бандероль", в Фонде развития малого и среднего предпринимательства на ул. Мало-Тобольская, 19, а также в головном офисе Сибсоцбанка. В сувенирном магазине "Лавка добра", где уже представлены товары ручной работы детей с ментальными нарушениями, а также людей с нарушениями зрения, подопечные Евгении Октябрь смогут реализовать свои работы.

"Этот проект предоставит инвалидам по слуху возможность воплотить чувства, желания, мечты через изобразительное искусство. Рисование выступает для неслышащих людей способом моделирования взаимоотношений и выражения различного рода эмоций, выражения на полотне своих душевных откровений или видения мира, полного неизречимых смыслов. И у этого мира красоты нет ограниченных возможностей…" – считает автор проекта, руководитель АСО НКО "Лавка Добра" Инна Алексеева.

Практическим результатом проекта станет интеграция инвалидов в творческую и бизнес-среду, обеспечение инструментом самозанятости.

Первое открытое занятие состоится 18 апреля в "Лавке Добра" по адресу: г. Барнаул, ул. Молодежная, 28.