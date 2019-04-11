Законодательные инициативы губернатора Алтайского края Виктора Томенко расширят полномочия краевого парламента и повысят статус договоров о сотрудничестве между регионами. Такое мнение высказал председатель комитета краевого Заксобрания по правовой политике, член президиума регионального политсовета "Единой России" Андрей Осипов.

"Среди законодательных инициатив, внесенных губернатором к апрельской сессии АКЗС, нельзя не отметить возврат полномочий по согласованию назначений заместителей председателя правительства по двум ключевым для края направлениям (в сфере экономического развития и в сфере финансов, – прим. ред.). Это очень важно, поправки возвращают нам право на участие в формировании правительства, что усиливает вес законодательной власти в регионе, и, безусловно, "Единая Россия", как фракция большинства, это приветствует", – прокомментировал Андрей Осипов.

Вторая часть поправок – принятие закона "О порядке утверждения заключения и расторжения договоров и соглашений Алтайского края", в соответствие с которым договоры о сотрудничестве с другими субъектами федерации, заключаемые от имени Алтайского края, будут утверждаться АКЗС.

По словам Осипова, это позволит повысить статус ряда договоров, заключаемых губернатором от имени региона.

"Механизм простой: после подписания договора губернатором, депутаты АКЗС "ратифицируют" его путем принятия отдельного закона об утверждении этого договора. Только после этого договор вступает в силу", – пояснил Осипов.

Кстати, в ряде других регионов такая практика успешно применяется. Поправки планируется рассмотреть на апрельской сессии.