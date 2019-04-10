Жительница Приамурья лишилась руки, решив покормить медведя на турбазе

В Амурской области начата проверка по факту травмы, полученной 28-летней женщиной в Благовещенске на одной из баз отдыха, где она попыталась покормить с руки медведя, сообщает региональный СК.

Отмечается, что медведь жил в металлической клетке. Женщина протянула животному еду через прутья. Зверь набросился на руку женщины и сильно ее повредил.

Пострадавшую сразу госпитализировали, однако медики не смогли спасти ей руку. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Женщину отправили в реанимацию.

"Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана необходимая медицинская помощь", – отмечает ведомство.

"Зоопарк на турбазе сейчас закрыт. Мишки отдыхают в гордом одиночестве. В металлической клетке, плюс еще и за забором, на котором письменное предупреждение, что нельзя подходить к животным!" – рассказала телеканалу "360" местная жительница.

Инцидент произошел в понедельник вечером, 8 апреля. На данный момент проводится проверка. Следствие намерено дать правовую оценку действиям сотрудников базы отдыха, в задачу которых входили уход за диким животным и обеспечение безопасности гостей турбазы.