Первую в истории фотографию черной дыры опубликовали ученые

Ученые из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию черной дыры, сообщает RT.

Объект удален от Земли приблизительно на 53,5 млн световых лет. Наблюдения за дырой проводились весной 2017 года, однако для обработки снимков объекта ученым потребовалось два года.

Изображение массивной черной дыры, расположенной в центре галактики Messier 87, транслировалось во время онлайн-презентации.

Снимок был получен с помощью Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий), в который входят восемь радиотелескопов, находящихся в разных частях земного шара.

Астроном Хайно Фальке на пресс-конференции в стенах Еврокомиссии в Брюсселе рассказал, насколько значимым оказался первый снимок "тени" черной дыры, сообщает РИА "Новости".

По словам ученого, полученный кадр доказывает, что эти таинственные космические объекты не могут считаться "кротовыми норами" — тоннелями между пространством и временем.

"В научной литературе существует множество альтернатив для черных дыр, и теперь у нас появилась первая возможность реально проверить их. К примеру, теперь мы можем точно сказать, что черные дыры не являются "кротовыми норами". Можно сказать, что наша наука стала экспериментальной", — отметил астрофизик.