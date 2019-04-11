Свердловская птицефабрика несколько лет освящает свои яйца

Ирбитская птицефабрика в Свердловской области несколько лет подряд приглашает священнослужителей, чтобы освящать оптовые партии яиц перед отправкой, сообщает E1.RU.

Фото, на котором священник поливает святой водой коробки с яйцами, в своем Facebook разместил местный ресторатор Иван Зайченко. Он отметил, что фото ему прислали с самой фабрики.

"Мы общались с поставщиком, задали ему вопрос — а в чем ваше конкурентное преимущество, чем вы отличаетесь от остальных? Они нам в ответ прислали вот эти фотографии", — рассказал предприниматель.

Директор Ирбитской птицефабрики Геннадий Ляпунов подтвердил, что фото сделаны у них. Он подчеркнул, что традиции освящать перед Пасхой партии яиц уже много лет.

"Пасха — это наш национальный русский праздник, и мы стараемся соблюдать эти старинные традиции. Но есть атеисты, есть представители других конфессий, потребители моего яйца — разные люди, поэтому, чтобы не обижать никого, мы это не афишируем, не кичимся. Но мы освящаем, это наша позиция, считаем правильным так сделать", — сказал Ляпунов.

В этом году Пасху православные россияне отметят 28 апреля.