Рейсовый автобус вылетел в овраг в Крыму на трассе Феодосия - Керчь

В Крыму рейсовый автобус вылетел в овраг на трассе Феодосия — Керчь, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального МВД Ольгу Кондрашову.

Отмечается, что в результате ДТП один человек погиб и восемь пострадали, из которых один получил тяжелые телесные повреждения и семеро — телесные повреждения средней тяжести.

"Сегодня около 17.30 на трасе Феодосия-Керчь рейсовый автобус "Богдан" съехал с трассы в овраг. Предварительная причина — отказали тормоза. В салоне находились восемь пассажиров, один водитель. Детей не было", — рассказала Кондрашова.

ДТП произошло в районе села Челядиново. Автобус двигался по маршруту Керчь-Заветное. На место происшествия прибыли сотрудники УГИБДД, проводятся необходимые мероприятия, устанавливаются обстоятельства случившегося.