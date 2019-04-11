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Samsung представила смартфон с тройной вращающейся камерой

, ИА "Амител"
Новый смартфон можно приобрести за 49 990 рублей
Сканер отпечатков пальцев встроен в экран смартфона / Фото: news.samsung.com

Сканер отпечатков пальцев встроен в экран смартфона / Фото: news.samsung.com

Южнокорейская компания Samsung Electronics официально представила свой новый смартфон Galaxy A80, который получил автоматическую конструкцию "слайдер", срабатывающую при активации режима фотосъемки, и поворотную камеру, которая может превращаться во фронтальную.

Смартфон снабжен тремя фотокамерами: основная камера разрешением 48 мегапикселей, ультраширокоугольная камера разрешением 8 мегапикселей и 3D-камера.

Также телефон обладает 6,7-дюймовым FHD+ Super AMOLED экраном и функцией оптимизации с использованием искусственного интеллекта (обеспечивает длительное время работы, а также сверхбыструю зарядку). Сканер отпечатков пальцев встроен в экран смартфона. Galaxy A80 имеет 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. 

Новый смартфон можно приобрести в России с 27 мая за 49 990 рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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