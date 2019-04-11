Samsung представила смартфон с тройной вращающейся камерой

Южнокорейская компания Samsung Electronics официально представила свой новый смартфон Galaxy A80, который получил автоматическую конструкцию "слайдер", срабатывающую при активации режима фотосъемки, и поворотную камеру, которая может превращаться во фронтальную.

Смартфон снабжен тремя фотокамерами: основная камера разрешением 48 мегапикселей, ультраширокоугольная камера разрешением 8 мегапикселей и 3D-камера.

Также телефон обладает 6,7-дюймовым FHD+ Super AMOLED экраном и функцией оптимизации с использованием искусственного интеллекта (обеспечивает длительное время работы, а также сверхбыструю зарядку). Сканер отпечатков пальцев встроен в экран смартфона. Galaxy A80 имеет 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной.

Новый смартфон можно приобрести в России с 27 мая за 49 990 рублей.