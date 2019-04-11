ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию впервые с 2014 года

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет СЕ, передает ТАСС.

Российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ. Это ограничение постоянно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Россия была одним из крупнейших доноров бюджета СЕ, ежегодно делая взносы на сумму около 30 млн евро.

За принятие документа проголосовали 105 парламентариев, против – 30. Еще 16 человек воздержались.

Неисполнение призыва может привести к приостановке представительских прав России как в ПАСЕ, так и в Комитете министров Совета Европы, говорится в документе.

Вопрос о восстановлении прав России в ПАСЕ обсуждался на закрытом заседании 8 апреля. Инициатива исходила от делегации Германии. Представитель делегации от Украины Борислав Береза заявил, что когда украинские парламентарии стали спорить, немецкие парламентарии грубо возразили им с применением нецензурной лексики. По словам Березы, руководитель делегации Германии Андреас Ник "повел себя как человек, который, видимо, очень долго общается с Россией и перенял навыки гопоты".

15 января 2019 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ вернется к работе в составе ПАСЕ только после устранения санкционных статей из ее регламента. 17 января депутаты Госдумы приняли решение не формировать парламентскую делегацию и не платить взнос в СЕ.