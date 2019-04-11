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Шахтерам и гражданским летчикам увеличат пенсии

, ИА "Амител"
Постановление вступило в силу 11 апреля
Шахтеры традиционно получают доплату к денежному обеспечению за выслугу лет / Фото: greens-efa.eu

Шахтеры традиционно получают доплату к денежному обеспечению за выслугу лет / Фото: greens-efa.eu

В четверг, 11 апреля, вступает в силу постановление правительства об утверждении индекса роста среднемесячной заработной платы в России за 2018 год, пишет "Парламентская газета".

Пенсионеры, работавшие раньше летчиками и шахтерами, традиционно получают доплату к денежному обеспечению за выслугу лет.

30 марта 2019 года правительство России утвердило индекс роста среднемесячной зарплаты в стране, который применяется для расчета ежемесячной доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности. В 2018 году он равен 1,099.

Постановление, которое вступает в силу 11 апреля, принято в соответствии с частью первой статьи 2 Федерального закона "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" и частью 1 статьи 2 Федерального закона "О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

11.04.2019 10:10
Борис

В натуре, это сколько?

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