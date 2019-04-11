Шахтерам и гражданским летчикам увеличат пенсии

В четверг, 11 апреля, вступает в силу постановление правительства об утверждении индекса роста среднемесячной заработной платы в России за 2018 год, пишет "Парламентская газета".

Пенсионеры, работавшие раньше летчиками и шахтерами, традиционно получают доплату к денежному обеспечению за выслугу лет.

30 марта 2019 года правительство России утвердило индекс роста среднемесячной зарплаты в стране, который применяется для расчета ежемесячной доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности. В 2018 году он равен 1,099.

Постановление, которое вступает в силу 11 апреля, принято в соответствии с частью первой статьи 2 Федерального закона "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" и частью 1 статьи 2 Федерального закона "О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности".