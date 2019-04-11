Российские ученые создали препарат от аллергии на березу

Российские и австрийские ученые совместно разработали первую в мире вакцину от аллергии на березу, которая на данный момент находится на стадии доклинических испытаний, пишут "Известия".

Вакцина предназначена как для профилактики, так и для терапии. Как пояснил директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов, Россия занимает безусловное первое место по заболеваемости этим недугом, однако страдают от него и в других странах.

"Она (береза, – прим. ред.) вызывает развитие тяжелых симптомов поражения респираторного тракта, а также проявлений пищевой и кожной аллергии", – отметил Хаитов.

Отмечается, что ученые создали рекомбинантный (искусственный) аналог основного аллергена березы – белка Betv 1. Проведенные исследования показали, что препарат на его основе способен вызывать образование защитных антител и эффективно блокировать развитие аллергической реакции.

Исследователи полагают, что препарат позволит полностью избавиться от мучительной болезни, широко распространенной среди россиян. Сейчас страдающим от аллергии людям приходится пожизненно пить лекарства или вовсе переезжать в другие регионы.