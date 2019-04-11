Скончалась мать канцлера Германии Ангелы Меркель

Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет, пишут "Известия" со ссылкой на Deutsche Welle.

Эту информацию подтвердил представитель федерального правительства Штеффен Зайберт. Он также попросил журналистов с уважением отнестись к личной жизни Меркель и ее семьи.

Каснер родилась в Гданьске (Польша). Она работала учительницей английского языка и латыни. Ее муж, отец Ангелы Меркель, Хорст Каснер скончался в 2011 году.

Отмечается, что родители Меркель довольно редко появлялись на публике. Тем не менее они сопровождали дочь во время важных мероприятий, как, например, приведение ее к присяге в бундестаге.

Канцлер ФРГ в настоящий момент находится в Брюсселе на саммите Евросоюза, на котором лидеры 27 стран должны решить, предоставлять ли Британии новую отсрочку по Brexit.