Госслужащих предложили штрафовать за оскорбление граждан

В Госдуму внесли законопроекты, которыми предлагается запретить государственным и муниципальным служащим оскорблять отдельных граждан, социальные и профессиональные группы, а также ввести штрафы за такие нарушения, пишет "Парламентская газета".

Проект разработала группа депутатов от фракции КПРФ. Авторы инициативы предлагают дополнить перечни запретов, налагаемых на государственных и муниципальных чиновников. Согласно законопроекту, не допускаются "публичные оскорбительные высказывания, оценки, суждения, в том числе в СМИ, выражающие явное неприязненное отношение к отдельным гражданам, а также социальным (профессиональным) или иным группам граждан".

За такие нарушения предлагается ввести штраф. За оскорбление граждан госслужащего предлагают оштрафовать на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Также авторы предлагают прописать, что распространение оскорбительных высказываний от имени чиновников и тех, кто занимает выборные должности, грозит штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке отмечается, что в России в последние годы "участились случаи, когда чиновники разных уровней выражают свое презрительное отношение к гражданам, особенно к социально не защищенным слоям населения, оскорбляя их в той или иной форме".

Авторы указывают, что сейчас нормы типового кодекса этики государственных и муниципальных служащих предписывают должностным лицам проявлять корректность, уважение и терпимость к разным социальным группам, а также избегать конфликтных ситуаций. Но эти нормы являются только предписывающими, но не запретительными, они устанавливают, как требуется поступать с точки зрения профессиональной морали, отмечается в пояснении к проекту.

"Принятие предложенных запретов для государственных и муниципальных служащих, поможет не только сделать более эффективным взаимодействие граждан с органами муниципальной, региональной и федеральной власти, но и укрепит доверие к институтам государственной власти в целом", – говорится в пояснительной записке.

Также, по словам авторов, это позволит повысить правовую культуру чиновников, защитить права граждан и обеспечить более эффективную систему госуправления.