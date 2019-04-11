Информация в кредитных историях россиян станет более достоверной

Достоверность информации в кредитных историях физических и юридических лиц будет повышена за счет установки непрерывности передачи таких данных – соответствующий законопроект во втором чтении Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании в четверг, 11 апреля, пишет "Парламентская газета".

В первом чтении поправки были приняты 7 ноября 2018 года.

Отмечается, что введение нормы, которая бы обеспечила непрерывность передачи информации при проверке у россиян обязательств по договорам кредита в случае выдачи нового займа, позволит правильно рассчитать банкирам совокупную кредитную нагрузку граждан.

Законопроект также дополняется нормой, согласно которой при уступке права или переводе долга уникальный идентификатор договора не подлежит изменению.

Ранее сообщалось, что россияне смогут получить вместе с кредитной историей свой персональный рейтинг. Соответствующие изменения в закон о кредитных историях вступили в силу 31 января. Теперь россияне смогут получить онлайн-доступ к своим кредитным историям через портал "Госуслуги".