11 апреля 1857 года император Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла, напоминает "Парламентская газета".

В 1497 году двуглавый орел в качестве государственной эмблемы впервые появился на печати Ивана III, причем совместно с изображением святого Георгия, некогда являвшегося покровителем киевских князей. Обе эмблемы выступали на равных, занимая каждая свою сторону.

В следующем веке двуглавый орел становится главной эмблемой герба. По мере укрепления царской власти к орлу и всаднику добавлялись новые атрибуты. В XVII веке в лапах орел уже держал скипетр и державу.

Герб видоизменялся при Иване Грозном, Михаиле Федоровиче, Петре I, Павле I, Александре I и Николае I. Каждый из монархов вносил свои изменения в эмблему.

Однако серьезная геральдическая реформа была проведена при Александре II в 1855-1857 годах. В Департаменте герольдии сената создали Гербовое отделение, которое возглавил барон Бернгард Кёне. Под его руководством был изменен рисунок орла и Святого Георгия.

Александр II утвердил герб Российской империи. В мае 1857 года Сенат опубликовал Указ с описанием новых гербов и норм их употребления, которые без особых изменений просуществовали до 1917 года.

Декретом ВЦИК и СНК "Об уничтожении сословий и гражданских чинов" от 1917 года российские знаки различия, ордена, флаг и герб были упразднены. Двуглавый орел вернулся на герб России только в 1993 году.