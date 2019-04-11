Движение ограничат на двух участках дорог под Барнаулом 11 апреля из-за военных.

"В связи с плановым движением военных колонн 11.04.2019 будет временно ограничено движение для всех видов транспорта: с 15:00 до 18:00 – на автодороге н.п. Контошино – н.п. Контошино – а/д Р-256 – н.п. Полковниково; с 15:00 до 18:00 – на автодороге 257-й км а/д Р-256 – а/д Р-256 – н.п. Полковниково", – сообщает краевая Госавтоинспекция.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.