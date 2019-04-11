Молодого человека осудили в Барнауле за угрозу убийством в отношении несовершеннолетней, которая является его бывшей девушкой.

Как сообщили в краевой прокуратуре, перед судом предстал 24-летний горожанин. Установлено, что в вечернее время в конце октября 2018 года 17-летняя жительница города возвращалась домой, по пути встретила бывшего парня, который проводил ее до подъезда, где у них произошла ссора.

Во время конфликта осужденный схватил несовершеннолетнюю потерпевшую за шею и стал душить, затрудняя дыхание, причинив телесные повреждения в виде кровоподтеков на шее. При этом парень высказывал в адрес несовершеннолетней угрозы убийством.

"Потерпевшая сильно испугалась и потеряла сознание на пять-семь секунд, после чего мужчина, удерживая, посадил ее на лавочку и ушел. Вину в предъявленном обвинении осужденный признал полностью", – добавляют в прокуратуре.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.