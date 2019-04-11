Спецназ УФСИН по Алтайскому краю провел учения в одной из колоний. В рамках учений нужно было устранить условные массовые беспорядки, в которых приняли участие и журналисты.

Журналистам, освещающим учения, надели на руки повязки как отличительный знак. Перед началом проинструктировали, что можно делать, а что нельзя. Нельзя хвататься за щит, подставлять голову, если взяли – сопротивляться. Для собственной же безопасности. По легенде агрессивно настроенная группа осужденных забаррикадировалась на территории колонии. Корреспондент Amic.ru побывал на этих учениях и готовит для вас большой материал. Ну а пока предлагаем посмотреть репортаж "Вести 22".