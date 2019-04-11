Бывший офицер полиции в Новосибирске осужден за взяточничество – мужчина передавал сведения об умерших людях представителям бизнеса ритуальных услуг.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего начальника смены дежурной части Управления МВД России по Новосибирску.

Установлено, что с 2015 по 2017 год правоохранитель передавал сведения о персональных данных умерших на территории города представителям бизнеса ритуальных услуг. За это он получал вознаграждение. Деньги переводились полицейскому на банковскую карту. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 900 тысяч рублей.

Приговором Ленинского районного суда Новосибирска 43-летний обвиняемый осужден к семи годам пяти месяцам лишения свободы.