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Бывший офицер полиции в Новосибирске торговал данными об умерших

, ИА "Амител"
Бывшего правоохранителя приговорили к семи годам и пяти месяцам колонии
Мужчину признали виновным в получении взяток в крупном размере / Фото: stavropolskiy.com

Мужчину признали виновным в получении взяток в крупном размере / Фото: stavropolskiy.com

Бывший офицер полиции в Новосибирске осужден за взяточничество – мужчина передавал сведения об умерших людях представителям бизнеса ритуальных услуг.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего начальника смены дежурной части Управления МВД России по Новосибирску.

Установлено, что с 2015 по 2017 год правоохранитель передавал сведения о персональных данных умерших на территории города представителям бизнеса ритуальных услуг. За это он получал вознаграждение. Деньги переводились полицейскому на банковскую карту. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 900 тысяч рублей.

Приговором Ленинского районного суда Новосибирска 43-летний обвиняемый осужден к семи годам пяти месяцам лишения свободы.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

11.04.2019 11:05
- гость -

Так торговал персональными данными или брал взятки? В моем понимании это два разных деяния.

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11.04.2019 11:10
- гость -

Страна дураков. Его то за что? Ишо и 7 лет.
Людям помогал. Оперативно и быстро.
Кто "мильярт" тиснул, тому условно.
А это му то за что ?

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