Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время общения со студентами Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов заявил, что за пять лет под колесами пьяных водителей исчезает целый город, пишет "Российская газета".

В ходе дискуссии обсуждались резонансные инициативы, в том числе идея об ужесточении наказания для водителей за совершенные в нетрезвом виде ДТП с жертвами.

Как напомнил Володин, сейчас прорабатывается вопрос об ужесточении уголовного наказания для водителей, севших за руль в пьяном виде и ставших виновниками ДТП с жертвами.

"Ежегодно более четырех тысяч человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тысяч становятся инвалидами. Представьте себе – за пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город", – отметил Володин.

Он подчеркнул, что депутаты, изучая этот вопрос, пришли к выводу, что необходимо менять законодательство "для того чтобы остановить это".

Ранее Верховный суд РФ и правительство России в ходе консультаций с депутатами поддержали предложение ужесточить ответственность за ДТП с жертвами по вине пьяных водителей.

Согласно предложениям депутатов, в случае причинения здоровью тяжкого вреда водителю будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы (сейчас – до 4 лет). Если погиб человек – от 5 до 12 лет (сейчас – от 2 до 7 лет). В случае нескольких жертв – от 8 до 15 лет (сейчас – от 4 до 9 лет).