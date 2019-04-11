Пожар случился на территории Храма Христа Спасителя в Москве

В четверг утром, 11 апреля, на территории Храма Христа Спасителя в Москве произошел пожар, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что возгорание возникло в бытовках у Храма Христа Спасителя. Рядом со зданием храма поднялся столб густого черного дыма.

Пожар был ликвидирован в 6:40 по московскому времени, его площадь составила 80 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало, никто не обратился за медицинской помощью.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Точные причины инцидента предстоит определить.