Уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский убежден, что его страна потеряла от 11,5 до 23 млрд евро в течение 17 лет (с 2001 по 2018 годы) из-за российской монополии на поставку газа, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Polskie Radio.

Наимский заявил, что перед Польшей стоит задача эффективного использования угля, ветра, солнца, воды и небольшого количества природного газа, то есть собственных энергетических ресурсов.

Он также затронул вопрос расширения терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце, а также упомянул проект строительства нового плавучего терминала в судоверфи Гданьска.

Отмечается, что в Польше также реализуется проект Baltic Pipe. Впервые о нем стало известно зимой прошлого года. Газопровод должен соединить польское побережье и Данию. Магистраль прокладывают по дну Балтийского моря. После завершения строительства ее подключат к газотранспортной сети Норвегии. Это должно произойти в 2022 году.

Ранее в Польше заявили, что Германия должна погасить задолженность перед страной за Вторую мировую войну. Речь идет о сумме не менее чем 900 млрд долларов. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше.