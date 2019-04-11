Американский военный объяснил, кому выгодно считать Россию угрозой

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе выгодно правящему классу США, который и распространяет информацию об угрозе европейским государствам со стороны России, сообщает телеканал "360".

По мнению Макгрегора, угрозы являются надуманными, поэтому у Штатов нет никакой необходимости находиться в Европе. Зато размещение американских войск выгодно определенному кругу людей, которые из этого извлекают большую прибыль.

"Правящий класс получает деньги от групп с особыми интересами. Существующие лобби располагают колоссальными деньгами и платят людям на Капитолийском холме огромные суммы за поддержку любых проектов, предусматривающих размещение воинских контингентов за океаном", – отметил военный.

Макгрегор подчеркнул, что американское правительство уже не может изменить положение дел, поскольку тогда пришлось бы оправдываться за чрезмерно большой военный бюджет и признать, что нет никакой необходимости размещать войска за океаном.

Военный также заявил, что США сегодня лучше заниматься проблемами в своей стране. В частности нужно беспокоиться о сложившейся ситуации на американо-мексиканской границе, где не могут справиться с большим количеством мигрантов.

По его мнению, такое непростое положение дел на границе выгодно обеим партиям США, поскольку политики рассматривают иностранцев как своих потенциальных избирателей.