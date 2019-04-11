Ким Чен Ын пригрозил ударами за санкции против КНДР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, пишет РБК со ссылкой на Yonhap.

"Мы должны последовательно поднимать знамя развивающейся социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно полагает, что они могут поставить нас на колени санкциями", – сказал Ким Чен Ын на пленарном заседании правящей партии в среду, 10 апреля, отмечает северокорейское агентство ЦТАК.

По его словам, судьбу революции в КНДР определят уверенность в себе и независимая экономика.

Как отмечается, с таким заявлением Ким Чен Ын выступил накануне встречи президента США Дональда Трампа и его южнокорейского коллеги Мун Чдэ Ина в Вашингтоне. 11 апреля стороны должны обсудить подход к решению ядерного вопроса КНДР.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в сенате, заявил, что администрация Трампа хотела бы иметь возможность частично снизить санкции против Пхеньяна, оставив при этом большую часть ограничений в силе до тех пор, пока режим Ким Чен Ына не перестанет быть ядерной угрозой.