Тарифы на электроэнергию в Республике Алтай могут быть снижены уже в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данный вопрос обсудили временно исполняющий обязанности главы республики Олег Хорохордин и министр энергетики РФ Александр Новак.

В ходе беседы региональный руководитель напомнил, что очень долгое время Горный Алтай был субъектом, где нет своей собственной генерации.

"Но в 2014 году здесь начали создавать кластер возобновляемой энергетики, на сегодняшний день работают солнечные станции общей мощностью 55 МВт", – отметил он, добавив, что дополнительно планируется ввести в эксплуатацию еще три солнечных станции общей мощностью 65 МВт.

Говоря о тарифах, он подчеркнул: "Высокие тарифы бьют не только по карманам местных жителей, у которых не самые высокие зарплаты в стране, но и буквально душат развитие малого бизнеса. Мы рассматриваем возможности снижения тарифов, которые для предпринимателей и юридических лиц еще выше, чем для населения".

Федеральный министр, в свою очередь, пообещал разобраться в вопросе и найти способы уменьшения тарифов. "Предстоит провести много расчетов, проанализировать вероятное снижение доходов сетевых компаний и возможности их возмещения. При этом мы готовы рассмотреть варианты снижения тарифов уже в этом году", – сказал глава Минэнерго.