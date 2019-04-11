Губернатор Алтайского края в среду, 10 апреля, подписал распоряжение о назначении на государственную должность Алтайского края — заместителя председателя правительства Алтайского края, министра финансов региона Данила Ситникова.

Именно он временно исполнял обязанности на этой должности с 12 февраля после того, как свой пост покинул Владимир Притупов, перебравшийся на работу в Москву. Данил Ситников — выходец из команды уже бывшего министра финансов Алтайского края, который работал в должности его заместителя с июля 2015 года. Про Данила Ситникова также известно, что он родился в 1976 году в Барнауле, кандидат экономических наук и работает в Минфине с 1999 года. В 1998 году окончил Алтайскую академию экономики и права по специальности "Финансы и кредит". В 2013 году награждено знаком "Отличник финансовой работы".

Таким образом, Виктор Томенко практически полностью сформировал команду регионального правительства. Вакантной остается только должность промышленного вице-премьера.