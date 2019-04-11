Жизнь пенсионера 1929 года рождения унес пожар, произошедший накануне в селе Усть-Сема в республике Алтай.

Данные о возгорании в частном доме поступили в 03:38. Как сообщили в республиканском главке МЧС, на момент прибытия первого пожарного подразделения дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем.

"Распространению огня способствовало позднее обнаружение и сообщение. Площадь пожара составила 75 квадратных метров. В ходе тушения звеном ГДЗС обнаружено тело погибшего. Предварительная причина гибели – отравление продуктами горения, причина пожара – аварийный режим электропроводки на веранде жилого дома", — уточняют в МЧС.