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В ответе за того, кого приручили: доходчиво о поручительстве за чужой долг

, ИА "Амител"
Легко ли найти поручителя по кредиту и какие риски несет в себе договор

Стать поручителем по кредиту может практически каждый, но не каждый согласится на это добровольно. Ведь поручительство – это ответственность за выплату чужого кредитного обязательства, поэтому заемщики часто испытывают сложности с поиском подходящего "кандидата". Разберем основные риски и способы оспаривания договора поручительства.

Заем не брал – платить обязан

Очевидно, что поручительство имеет определенные риски, идти на которые стоит только после долгих раздумий и детального прочтения договора обеими сторонами.

Главный риск – обязанность оплаты чужого долга. По закону в случае невыплаты заемщиком кредита именно поручитель будет платить по счетам, причем возместить придется не только саму сумму займа, но и процентную ставку, а также начисленные штрафы. Просрочки также будут негативно влиять на состояние кредитной истории поручителя, а значит, снижать его кредитоспособность. Более того, банк или МФО могут уменьшить сумму доступного кредита или вовсе отказать лицу, которое является поручителем.

Взыскание долгов

Не стоит думать, что поручитель может попросту отказаться от выплаты чужого долга. Если и заемщик, и поручитель откажутся выплачивать долг по кредиту, суд может произвести взыскание с помощью имущества поручителя, если его не окажется у должника.

Кроме того, нередко сами поручители впоследствии желают отказаться от взятых на себя обязательств и доказать, что договор поручительства недействителен. На практике доказать, что договор поручительства является недействительным, возможно при следующих обстоятельствах:

  • заемщик подписал дополнительное соглашение с финансовой организацией, вместе с которым изменились условия договора, с которыми поручитель не был ознакомлен и согласен;
  • поручитель не руководил своими действиями и не понимал их значения, что должна подтвердить судебно-медицинская экспертиза;
  • поручитель подписывал договор под влиянием физического насилия или угрозы жизни – во время судебного разбирательства придется предоставить свидетеля, а также аудио- или видеоматериалы, подтверждающие эту ситуацию;
  • поручительство оформили кредитные мошенники, имея копию паспорта и подделав подпись другого лица;
  • договор не был оформлен в письменной форме.

Досрочный отказ от поручительства

В случае если поручительство было оформлено в соответствии с законодательством в письменной форме, договор автоматически вступит в свою силу. Тем не менее, шанс досрочно отказаться от обязательств у поручителя есть. Для этого необходимо обсудить ситуацию с заемщиком и обдумать, как можно изменить договор. Например, можно предложить заменить поручителя другим человеком.

Если заемщик не будет возражать, необходимо написать письменный отказ и отправить его заемщику, а также получить уведомление о его согласии на это. В заявлении также необходимо указать причину отказа, например, ухудшение финансового положения, тяжелое заболевание или увольнение с работы.

После рассмотрения заявлений от обеих сторон финансовая организация может согласиться с предложенными вариантами. В этом случае составленный ранее договор будет расторгнут и подписан новый. Тогда заемщику необходимо будет снова предоставить все необходимые документы, в том числе данные о новом поручителе.

Очевидно, что прежде, чем подписывать договор поручительства, необходимо оценить финансовые возможности как заемщика, так и свои собственные. Но все-таки лучший способ обезопасить себя от рисков – вовсе не оформлять поручительство. К тому же сегодня получить такой заем не составит труда.

Так, одним из самых популярных видов является заем под залог ПТС автомобиля. Это выгодный способ получения денежных средств без лишних трудностей, при этом у заемщика нет необходимости предоставлять ни справку о доходах, ни данных о поручителе. Кроме того, после предоставления суммы на руки машина остается у собственника на весь кредитный период. А это значит, деньги можно получить в срочном порядке без продажи автомобиля и с сохранением права пользования.

Самое главное – обращаться только в надежные микрофинансовые организации с хорошей репутацией, например, в МКК ООО "Содействие Финанс Групп". Сотрудники компании помогут получить заем в день обращения на условиях, выгодных именно вам, и оформят все документы в течение одного часа.

МКК ООО "Содействие Финанс Групп" имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ, а заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

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