В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела/ Фото: 22.мвд.рф

Полицейские в Алтайском крае задержали подозреваемых в совершении угона КамАЗа и кражи аккумуляторов, сообщает ГУ МВД по региону.

Накануне вечером в селе Лесное Немецкого национального района двое жителей села Полевое 1995 и 1998 годов рождения с неохраняемой территории крестьянско-фермерского хозяйства угнали КамАЗ.

"Машина была открытой, ключи находились в замке зажигания. Отсутствие грузовика обнаружили утром и сообщили об этом в полицию. Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции в Славгороде. Здесь же был обнаружен и угнанный автомобиль. Из него молодые люди похитили две аккумуляторные батареи общей стоимостью 20 000 рублей", – добавляют в полиции.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела об угоне и краже.