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В Барнауле открылся киберспортивный клуб "Ростелеком-Арена"

, ИА "Амител"
Две игровые зоны с современным игровым оборудованием станут площадкой для геймеров краевой столицы

"Ростелеком" совместно с командой профессиональных игроков при поддержке Алтайского краевого отделения "Федерации киберспорта России" открыли в Барнауле по адресу: пр-т Красноармейский, 111 - киберклуб RT-Арена. На открытии новой площадки для геймеров национальный оператор связи рассказал гостям о возможностях тарифного плана "Игровой" для домашнего интернета и вручил сертификаты на бесплатное подключение к услуге.

В киберклубе расположены две игровые зоны, оборудованные современными компьютерами и аксессуарами и оформленные "Ростелекомом" в стиле популярных мировых игр. RT-Арена работает круглосуточно без выходных. По словам председателя Алтайского краевого отделения "Федерации киберспорта России" Станислава Макарова, новый клуб станет активной площадкой для проведения турниров разного уровня, таких как Dota2, Warface, Counter-Strike.

В рамках открытия киберклуба прошел турнир по Counter-Strike Global Offensive, участниками которого стали команды партнеров клуба – SMM-агентство Plantein и Event-индустрия, а также сборная команда игроков RT-Арена. Команде-победителю турнира "Ростелеком" вручил сертификаты на бесплатное подключение тарифа "Игровой" сроком на четыре месяца. Остальным игрокам компания подарила беспроводные мыши и наборы сувенирной продукции.

Накануне открытия клуба оператор запустил в соцсетях конкурс для желающих попасть на официальное мероприятие. Приглашение получили барнаульцы Вячеслав Попов и Артем Выборов, набравшие максимальное количество лайков в комментариях о предстоящем событии. Вместе с друзьями и представителями холдинга "Сибирская медиагруппа" (СМГ) ребята сыграли в FIFA. Вячеславу Попову, занявшему в итоге первое место, компания вручила сертификат на бесплатный интернет по тарифу "Игровой" на полгода. Михаил Филиппов (СМГ) за второе место получил аналогичный сертификат сроком на четыре месяца. Остальным участникам игры компания подарила несколько месяцев бесплатного домашнего интернета.

"Сегодня тариф "Игровой" дает дополнительные преимущества сразу на трех игровых платформах: мирового разработчика и создателя World of Tanks, военного шутера Warface и крупнейшего в России разработчика игр Фогейм. В результате тысячи игроков получают от "Ростелекома" эксклюзивные игровые бонусы в виде военной техники, ежедневных кредитов и премиальных опций. Присоединяйтесь к нашему боевому братству, выигрывайте чаще!" – призвала игроков на открытии киберклуба и.о. заместителя директора Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" по массовому сегменту Ирина Белкина.

 

На открытии киберклуба RT-Арена организаторы подготовили для гостей фотозону с косплеерами: D.Va из Overwatch и Самус Аран из Metroid, а также фуршет и подарки.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.04.2019 08:38
Санёк

Адрес?

0  0
12.04.2019 09:12
iOne

Киберспортсмен - звучит очень круто!
Почему бы ананизм не прировнять к спорту. Многие киберспотсмены могли бы реализовываться в нескольких сферах одновременно.

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