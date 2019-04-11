В преддверии всеобщего перехода на цифровое ТВ, жители Барнаула бросились в магазины за приставками, которые помогут безболезненно пережить этот процесс. И столкнулись с неожиданной проблемой: предлагаемая техника в торговых сетях часто попадается бракованная, а к тому же смущает "токсичным" запахом. Жительница Барнаула Людмила Лобанова рассказала корреспонденту ИА "Амител" , как четырежды пыталась купить необходимый комплект. Как нужно выбирать оборудование, чтобы избежать ненужных споров с продавцами и временных трат, разбираемся вместе с рубрикой "Вредный потребитель".

Ни одного канала

В России немало сделано для упрощения перехода на цифровое телевидение. Запущена социальная реклама, в которой пенсионерам рассказывают о волонтерской помощи в настройке приставок. Население информируют о компенсации стоимости за приобретенную приставку, если семья малоимущая или находится в трудной жизненной ситуации. Но, оказывается, у потребителей есть еще одна проблема – не просто найти качественный товар. Это на своем опыте ощутила жительница Барнаула Людмила Лобанова.

"Мне 68 лет и я попросила дочку купить мне приставку. Дочь выбрала модель за 1300 рублей. В нее можно вставить флешку, на корпусе кнопки для переключения каналов. В общем, удобно... Правда пульт был с неприятным "китайским" запашком, да ладно. Подсоединили приставку к телевизору, комнатную антенну. Ничего не ловит. Приставка начинает искать каналы, потом быстро происходит сбой, и все возвращается на исходную позицию.

Мы купили новую антенну, хорошую, за 1500 рублей. И снова ни одного канала не поймали. Столько времени потратили на беготню по магазинам и впустую. 2800 рублей для нас – не копейки. Поехали возвращать".

Отметим, что цифровая приставка и антенна относятся к технически сложным товарам. Согласно закону "О защите прав потребителей", данный товар подлежит возврату в случае неисправности. И порой магазины серьезно спорят с покупателями насчет причины возникновения дефекта: производственный брак или неправильная эксплуатация. Классический вариант развития событий: покупателей отправляют в сервисный центр, предлагают починить…

Со слов Людмилы Владимировны, когда дочка возвращала приставку, представитель магазина даже проверять ее не стал. В кабинете этого сотрудника уже стояло несколько аналогичных приставок, возвращенных другими покупателями. Оставалось лишь оформить нужные документы. Процесс, к сожалению, не быстрый.

А вот в магазине, где приобреталась антенна, продавец-консультант все-таки устроил проверку. И очень удивился, когда она и правда не поймала ни одного канала.

Вывод: Большинство магазинов бытовой техники предлагают покупателям проверять товар уже дома или на специальных стойках после оформления покупки. Покупателям говорят, что они в случае чего могут легко вернуть товар. На самом деле вернуть товар с дефектом не так-то просто. Поэтому просите проверять цифровые приставки и антенны до похода на кассу. Это, как минимум, сильно сэкономит ваше время.

"Замдиректора наш пульт нюхал!"

В следующий раз Людмила Владимировна сама пошла покупать приставку. Выбранная ею модель стоила около 1000 рублей. "Решила купить самую простую, без наворотов, – рассказывает горожанка. – Дочь помогла настроить. Каналы "поймали" с первой попытки. Только запах от пульта у этой приставки был просто ужасен. Неделю пульт у меня выветривался – бесполезно. Решили вернуть".

"Заместитель директора наш пульт нюхал! – смеется женщина. – Согласился, что запах мерзкий. Обменяли на новую приставку. Ее мы уже с ног до головы обнюхали. Эта отлично работает. Но жалко потраченного времени".

Запах – не причина возврата

Корреспондент ИА "Амител" тоже совершил "рейд" по магазинам бытовой техники Барнаула. Практически во всех торговых сетях, присутствующих в городе, мы нашли цифровые приставки с "ароматными" пультами. Запах неприятный, сильный и едкий. А продавцы-консультанты подтверждают, что среди приставок и антенн часто встречается брак. Вся продукция изготовлена в Китае.

Между тем сам по себе неприятный запах не является основанием для возврата вещи. Сначала нужно доказать, что он вызван опасными веществами. По словам руководителя департамента экономического развития Алтайской торгово-промышленной палаты (АлтТПП) Юлии Пономаревой только холодильник можно вернуть назад в магазин по причине "нехорошего запаха":

"Что касается запаха у товара, то этот показатель не нормируется. Исключение составляют лишь холодильники. По холодильникам есть конкретная методика проведения экспертизы на наличие запаха. Вначале внутри холодильника замораживается вода. Потом ее нюхает несколько человек и дает оценку. Запах от чего может быть? От наличия в составе продукции того или иного вещества. Чтобы забраковать какой-то объект, нужно провести лабораторное исследование и выяснить, что за вещество выделяет запах, опасно ли оно для жизни. Без разрушения товара экспертизу провести не возможно. И если лаборатория подтвердит, что запах издает вещество, которое в принципе безопасно для жизни, то объект "пройдет" по нынешним требованиям. Лучше товары на запах проверять в магазине. Но иногда в магазине запах может показаться не сильным. А дома он будет по-другому чувствоваться", — отметила Пономарева.

Как сообщил Amic.ru технолог одного из крупных российских предприятий по производству изделий из пластмассы, посторонний запах пластмассы может быть обусловлен содержанием в ней фенола, формальдегида и стирола. Все эти вещества опасны для здоровья.

С его слов, токсичное сырье используется некоторыми производителями в связи с его дешевизной. Помимо этого запах может быть вызван использованием каких-то добавок либо вторичного сырья: "Все дело в цене вопроса. Да еще, скорее всего, в ход шло вторичное сырье, уже деструктированное. Может добавки какие-то использовались, чтобы оно проливалось в формы. Точно я вам ничего не скажу. Нужна экспертиза", — сказал специалист.

Напомним, что в России в первую десятилетку 2000-х Роспотребнадзором массово изымались из продажи "вонючие игрушки". Экспертиза показала, что материалы, из которых они были изготовлены, содержали фенол, формальдегид, метиловый спирт, дибутилфталат, толуол, ксилол.

Вдыхание их паров влечет раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, контакт с кожей – ожоги, дерматиты. Постоянное воздействие на организм приводит к хроническому отравлению, в результате которого поражаются печень и почки, страдает нервная, кроветворная и кровеносная системы, может происходить генная мутация, повышается риск развития раковых опухолей носоглотки и т.д.

Поэтому лучше всего еще на этапе приобретения товара в магазине убедиться в отсутствии неприятного запаха, чтобы в последующем не иметь проблем со здоровьем и не переживать о напрасно потраченных деньгах. И этот совет относится не только к цифровым приставкам.