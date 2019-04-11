Строительство новой поликлиники запланировано в барнаульском квартале 2002а, сообщили в пресс-центре городской администрации.
"В 2019 году программой предусмотрено строительство взрослой поликлиники с женской консультацией на 900 посещений в смену в квартале 2002а по адресу улица Лазурная, 46", – говорится в сообщении мэрии.
Проект был разработан в 2018 году, а в апреле этого года по проектно-сметной документации было получено положительное заключение КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края".
В данный момент идет подготовка аукционной документации для определения застройщика, который и займется возведением поликлиники. Строительство должно начаться уже в 2019 году.
Комментарии
Только кто работать будет? Разбежались все. Недавно писали, что укомплектованность медицинских организаций паталогоанатомами составляет 19,5%.
Скоро врач сам будет вести прием, назначать лечение, оперировать , если надо, и вскрывать потом тоже сам
муниципальная поликлиника? или типа добрый дохтур