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900 пациентов в смену: в районе новостроек в Барнауле появится новая поликлиника

, ИА "Амител"
Современное учреждение здравоохранения появится по адресу улица Лазурная, 46
Строительство планируют начать уже в этом году / Фото: caoinform.ru

Строительство планируют начать уже в этом году / Фото: caoinform.ru

Строительство новой поликлиники запланировано в барнаульском квартале 2002а, сообщили в пресс-центре городской администрации.

"В 2019 году программой предусмотрено строительство взрослой поликлиники с женской консультацией на 900 посещений в смену в квартале 2002а по адресу улица Лазурная, 46", – говорится в сообщении мэрии.

Проект был разработан в 2018 году, а в апреле этого года по проектно-сметной документации было получено положительное заключение КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края".

В данный момент идет подготовка аукционной документации для определения застройщика, который и займется возведением поликлиники. Строительство должно начаться уже в 2019 году.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

11.04.2019 12:55
гость

Только кто работать будет? Разбежались все. Недавно писали, что укомплектованность медицинских организаций паталогоанатомами составляет 19,5%.
Скоро врач сам будет вести прием, назначать лечение, оперировать , если надо, и вскрывать потом тоже сам

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11.04.2019 13:01
- гость -

муниципальная поликлиника? или типа добрый дохтур

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