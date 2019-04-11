Строительство новой поликлиники запланировано в барнаульском квартале 2002а, сообщили в пресс-центре городской администрации.

"В 2019 году программой предусмотрено строительство взрослой поликлиники с женской консультацией на 900 посещений в смену в квартале 2002а по адресу улица Лазурная, 46", – говорится в сообщении мэрии.

Проект был разработан в 2018 году, а в апреле этого года по проектно-сметной документации было получено положительное заключение КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края".

В данный момент идет подготовка аукционной документации для определения застройщика, который и займется возведением поликлиники. Строительство должно начаться уже в 2019 году.