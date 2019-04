Ученым-астрофизикам впервые в истории удалось получить изображение черной дыры.

Специалисты из проекта "Телескоп горизонта событий" вели наблюдения за двумя черными дырами в течение недели в апреле 2017 года. Они получали примерно по 350 терабайт данных каждый день; обработка этого объема информации заняла два года, — пишет "Медуза". Дыра расположена в галактике M87 в созвездии Девы на расстояние более 50 миллионов световых лет.

Такое великое научное достижение не могли обойти остроумные пользователи Сети.

