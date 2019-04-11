Очистка улицы ведется во всех районах краевой столицы/ Фото: barnaul.org

Уборка городских улиц от пыли и мусора продолжается в Барнауле – 11 апреля на этих работах задействовано 102 единицы техники, включая 10 подметально-уборочных машин, 10 коммунальных дорожных машин, одну поливомоечную машину, шесть тракторов со щетками, 15 тракторов с ковшами (КУН), 10 фронтальных погрузчиков, 40 самосвалов.

В работах по санитарной очистке города также задействованы 95 дворников и 46 грузчиков.

Машины ВКМ-2020, которые барнаульцы называют "городскими пылесосами", сегодня работают на тротуарах по проспекту Ленина, площади Победы, улицах Молодежной, Привокзальной, Попова. Прицепные вакуумно-подметальные установки ПУМ работают на дорогах Центрального и Октябрьского районов.

Бригады районных ДЭУ моют остановочные павильоны по проспектам Калинина, Комсомольскому, улицам Сизова, Воровского, 8 Марта, Профсоюзов, Кулагина, 80-й Гвардейской Дивизии, Смирнова, бульвару 9 Января.

Дорожная служба призывает водителей, пешеходов и пассажиров общественного транспорта быть внимательными и осторожными.