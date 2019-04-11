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"Наверное, виноват": водителю BMW грозит почти 9 лет за смертельное ДТП

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Водитель BMW X6 ни разу не просил прощения у родных погибших в ДТП: репортаж из зала суда

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

8 лет и 11 месяцев лишения свободы потребовала прокуратура Алтайского края для жителя Барнаула Александра Руденко, который считается виновником страшного ДТП в Барнауле в октябре 2018 года, в результате которого погибли три человека, в том числе два маленьких ребенка. Еще двое взрослых тяжело пострадали. Трагедия вызвала огромный общественный резонанс. В результате следствия выяснилось, что в момент ДТП Руденко был в состоянии алкогольного опьянения и двигался на автомобиле BMW X6 со скоростью более 150 км в час.

Сегодня, 11 апреля 2019 года состоялись судебные прения по данному делу. На заседании присутствовал и корреспондент Amic.ru.

В здании суда сегодня собралось множество людей, которые были не безразличны к трагедии, произошедшей 15 октября 2018 года. Это родственники погибших и пострадавших в аварии, журналисты и просто неравнодушные люди.

У входа в зал притулился Игорь Анатольевич Перфильев. В той страшной аварии у него погибли дочь и маленькая внучка. Водитель автомобиля, в котором они ехали, остался калекой, и находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Я бы хотел этому человеку (обвиняемому в ДТП) максимального наказания, 9 лет тюрьмы. Потому что расцениваю это как убийство по неосторожности", – сказал перед началом заседания Игорь Анатольевич.

Молча в зал зашел мужчина с большим портретом женщины, обнимающей маленькую девочку. Портрет перечеркнут черной полосой. Это выживший в ДТП отец семейства. Он пока единственный, кто смог восстановиться после той аварии. Портрет жены и дочери мужчина поставил напротив Александра Руденко, видимо, чтобы тот мог осознавать, что совершил.

Со стороны подсудимого в зале заседания присутствовали мать и супруга. Они сидели молча.

Прения сторон начались с неожиданно эмоционального выступления прокурора Татьяны Шишовой: "В ходе судебного заседания мы с вами со слезами на глазах ощущали боль и страдания, которые испытали потерпевшие, потеряв самых дорогих и близких им людей".

Отметим, психологическая обстановка в зале суда и без этого была тяжелой, многие плакали.

Гособвинитель изложила факты по уголовному делу и привела доказательства вины обвиняемого.

Подчеркнула, что в тот вечер Руденко нарушил более пяти пунктов правил дорожного движения, а в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Напомнила о жертвах: "В результате полученных повреждений у водителя "Рено" наступили психические расстройства, погибла молодая женщина, две малолетние девочки".

В качестве доказательств обвинения легли и видеозаписи, на которых видно столкновение автомобилей. Были получены показания бармена-кальянщика ресторана "Иероглиф", который рассказал, как вечером 15 октября 2018 года Руденко употреблял алкоголь, что также запечатлено на видеозаписи.

Шишова также сообщила, что в судебном заседании подсудимый Руденко дал признательные показания и признал свою вину в полном объеме.

Автотехническая экспертиза показала, что в автомобиле "БМВ Х6" до столкновения, управление и тормозная система были исправны. Прокурор подчеркнула, что у Руденко имелась техническая возможность избежать столкновения.

Также гособвинитель упомянула о молодом возрасте подсудимого, о том, что он впервые совершил преступление и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Сообщила Шишова и о том, что Руденко выплатил 500 000 рублей одному из потерпевших, который сейчас находится в больнице. В то же время прокурор обратила внимание, что подсудимый в зале суда не предпринимал попыток извиниться перед потерпевшими, за него это сделала его супруга.

В итоге прокурор запросил для обвиняемого наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.

В свою очередь адвокат подсудимого в ответной речи несколько раз подчеркнул, что дети, погибшие в автокатастрофе, не были пристегнуты надлежащим образом. И сослался на семейный кодекс: "Ответственность за жизнь детей лежит на их родителях".

Представитель пострадавших заявил, что Руденко до последнего момента свою вину не признал: "В своих показаниях Руденко говорил, что у него не было возможности принести извинения. Но сейчас он до сих пор этого не сделал. Никто не слышал раскаяния." Об этом же сказал муж и отец погибших: "Я ни разу не услышал слов прощения, ни от родителей, ни от жены Руденко, ни от него. У меня есть полное моральное право простить его, но я этого не делаю".

Когда суд обратился к Александру Руденко, тот ответил: "Я не знаю, что мне говорить, наверное, виноват. Я не знаю".

Последнее слово подсудимого мы услышим 17 апреля 2019 года – именно на эту дату назначено следующее заседание суда.

Напомним, смертельная авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия произошла 15 октября 2018 года. Автомобиль BMW X6 на огромной скорости пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault. От полученных травм погибли три пассажира Renault: 5-летняя малышка скончалась на месте ДТП, девочка четырех лет и ее мать умерли в больнице. Водитель и мужчина-пассажир Renault были госпитализированы. Пассажиру BMW медицинская помощь была оказана на месте аварии. Водитель BMW не пострадал.

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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Комментарии

11.04.2019 14:41
- гость -

3 человека 9 лет
на каждого по 3 года
вот такая цена за жизнь

где же смертная казнь?

0  0
11.04.2019 14:59
- гость -

А за сворованные 2 миллиона другой человек мотает 8 лет строгача. Так сколько же стоит в нашей стране жизнь человека???

0  0
11.04.2019 15:09
- гость -

Да, законы у нас...
В данном случае, с учетом общественного резонанса, виновник может и получит лет 7-8 колонии. А так, лично знаю человека, в машину которого въехал пьяный утырок, в результате чего погибла его жена и отец, а сам он остался калекой. Утырок же отделался легким испугом и 2-мя годами колонии-поселения. И уже давно освободился и живет припеваючи, так же бухает и гоняет на новом автомобиле. Но зато дед Денисов плотно засел в колонии строгого режима за взятку в 2млн! На чьей стороне у нас закон? Чьи интересы он защищает? Что стоит человеческая жизнь, а тем более жизнь ребенка?

0  0
11.04.2019 15:10
гость

как бы было хорошо, если бы законы были одинаковы для всех. В аварии с Бикташевым не было столько трогательных фото и не озвучивались суммы выплаты потерпевшим, а там тоже семьи, только без влиятельных родственников.

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