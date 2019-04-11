Эксперты Высшей школы экономики считают, что к 2024 году около 3 млн работающих россиян из частного корпоративного сектора вынуждены будут перейти в низкооплачиваемую сферу, пишет РБК.

Отмечается, что рост зарплат перешедших на другую работу существенно замедлится. Об этом говорится в инерционной версии доклада "Сценарии роста российской экономики с учетом вклада человеческого капитала".

В частном же корпоративном секторе за счет увеличения производительности труда зарплаты будут расти – в среднем на 13% за шесть лет. Однако численность занятых там снизится примерно на 10% – с 30 млн до 27 млн человек, предрекают специалисты ВШЭ.

Большинство россиян из тех, кто потеряет работу, будут вынуждены работать как индивидуальные предприниматели, самозанятые или же получать доход за счет личного подсобного хозяйства. Разрыв в уровнях зарплат между корпоративным и некорпоративным секторами увеличится с 31,5 до 37,5%.

При этом экономисты рассчитали два сценария развития экономики до 2024 года. Первый, инерционный, предполагает медленное улучшение здоровья, стагнацию качества образования и небольшой вклад человеческого капитала в экономический рост (около 0,2%). Второй, оптимистичный, предполагает инвестиции в человеческий капитал, что увеличит его вклад в рост ВВП до 0,7-0,8%.

Инерционный вариант:

Риски перехода в низкооплачиваемые секторы содержатся в инерционном сценарии. За счет ускорения производительности труда (с 1,9% в 2019 году до 2,3% в 2023-м) будут расти зарплаты в частном корпоративном секторе, которые по итогам шести лет увеличатся на 13%.

Однако численность занятых в этом секторе снизится с 30 млн в 2018 году до 27 млн в 2024 году, прогнозируют эксперты. Большинство из сменивших работу перейдут в некорпоративный сектор, число занятых в котором, наоборот, увеличится – с 28,4 млн до 30,1 млн человек. Это предприятия без образования юридического лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые, люди, занятые в личных подсобных хозяйствах и так далее.

Разрыв в уровнях зарплат между корпоративным (в него входят и бюджетники) и некорпоративным секторами увеличится с 31,5 до 37,5%, ожидают экономисты. Средняя зарплата в некорпоративном секторе будет расти низкими темпами -– по итогам 6 лет она увеличится на 1,1%.

"Ухудшение структуры рынка труда в сочетании с плохой демографией почти сводит на нет положительный эффект от роста зарплат, обусловленный повышением производительности труда", – говорится в докладе.

Оптимистичный вариант: