Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победит во втором туре на выборах главы государства, пишут "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведенного центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Отмечается, что за Зеленского готовы проголосовать 49,3% украинских избирателей. Действующего президента Петра Порошенко согласны поддержать только 20,6%.

9,7% респондентов отказались ответить на вопрос, за кого они проголосуют. Еще 20,4% пока не определились с выбором.

31 марта на Украине прошли выборы президента. Согласно окончательным результатам первого тура, которые накануне подвел местный ЦИК, Зеленский получил 30,24% голосов, а Порошенко – 15,95%. Юлия Тимошенко набрала 13,40% голосов, а Юрий Бойко – 11,67%.

Поскольку никто из претендентов на высший государственный пост не набрал нужных для победы 50% голосов, лидеры первого тура Зеленский и Порошенко примут участие во втором туре, который назначен на 21 апреля.