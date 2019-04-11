Программу льготной ипотеки могут запустить для сельских жителей

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению комплексного развития сельских территорий заявила, что Минсельхоз России предлагает запустить программу льготной ипотеки для сельских жителей под 1-3% годовых, пишет "Парламентская газета".

"Проведя консультации с банками, мы хотели бы предложить запустить программу льготной сельской ипотеки под 1-3% годовых. Таким образом, сумма ежемесячного платежа по ипотеке для граждан может составить от 7,5 тысячи до 8,5 тысячи рублей в месяц", – сказала Лут.

Она отметила, что ключевая ставка будет компенсироваться за счет федеральных средств через предоставление субсидий российским банкам.

"Общий объем финансирования ведомственной целевой программы может составить 207,3 миллиарда рублей в 2020-2025 годах, средства из федерального бюджета планируются на уровне 121,6 миллиарда рублей", – подчеркнула Лут.

По прогнозам министерства, программа льготной ипотеки будет способствовать вводу приобретенного или построенного жилья.

"Планируется, что в 2020 году будет построено 552,3 тысячи квадратных метров, в 2021 году – 635,9 тысячи, в 2022 – 711,3 тысячи, в 2023 – 778,7 тысячи, в 2024 – 839,2 тысячи, в 2025 – 839,1 тысячи квадратных метров", – добавила Лут.