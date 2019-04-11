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Новое дело о хищениях на 100 млн рублей при строительстве Восточного завел СК

, ИА "Амител"
Мошенничеству способствовали "неизвестные" сотрудники Федерального медико-биологического агентства
Первую очередь медсанчасти сдали в 2017 году, а на открытие приезжал Рогозин / Фото: spbinno.ru

Первую очередь медсанчасти сдали в 2017 году, а на открытие приезжал Рогозин / Фото: spbinno.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 100 млн рублей при строительстве медицинского центра для космодрома Восточный, сообщает "Дождь".

В ноябре 2018 года Генпрокуратура объявила, что с 2014 года выявила 17 тысяч нарушений закона при строительстве космодрома Восточный и возбудила более 140 уголовных дел. Ущерб оценили на сумму более 10 млрд рублей.

Согласно материалам дела, мошенничеству способствовали "неизвестные" сотрудники Федерального медико-биологического агентства, подведомственного Минздраву.

Отмечается, что СК в марте 2019 года возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст. 159) неназванными сотрудниками ФМ БА, через которое проходили деньги на строительство медучреждений для сотрудников космодрома. Речь идет о медико-санитарной части Восточного, которая будет располагаться в строящемся закрытом административно-территориальном образовании Циолковский – будущем городке космонавтов. Источник издания в правоохранительных органах подтвердил расследование дела.

Первую очередь медсанчасти сдали в 2017 году, на открытие приезжали тогда еще вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава ФМБА Владимир Уйба.

"Мы его (медицинский центр, – прим. ред.) укомплектовали с большим размахом, исходя из того, что пользоваться будут не только работники Восточного и жители Циолковского, но еще и близлежащие населенные пункты", – рассказывал Уйба в интервью ТАСС.

Сейчас идет строительство второй очереди блока медучреждений, стоимость строительства составляет 6,1 млрд рублей. 

По версии следствия, сотрудники ФМБА заключили фиктивные контракты между ФГУП "Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины" ФМБА России и сторонними организациями на проведение проектно-изыскательных работ, в частности с компанией ООО "МосПромСтрой". При этом, как отмечают в СК, в ФМБА понимали, что эта компания не в состоянии выполнить необходимые работы, поскольку не обладает необходимыми производственными мощностями. Однако деньги, 109 млн рублей, были своевременно переведены на счет ООО "МосПромСтрой" и потрачены.

В пресс-службе "Роскосмоса" пообещали в ближайшее время ответить на вопросы издания и прокомментировать факт вывода средств. В ФМБА и Следственном комитете на вопросы не ответили, отмечает издание.

В 2017 году в центре скандала оказался другой проект, связанный с именем Владимира Уйбы – совместная с Никарагуа компания АО "Мечников", которая должна была наладить производство вакцин для Никарагуа. Возглавил компанию "Мечников" Станислав Уйба, сын Владимира Уйбы. Российская сторона вложила в проект 1 млрд рублей, затем дополнительно еще выделила 2,2 млрд долларов через петербургский НИИ вакцин и сывороток, подведомственный ФМБА. Однако производство не налажено до сих пор.

Федеральное медико-биологическое агентство является одним из крупнейших в ведении Минздрава, в него входят десятки структурных подразделений и институтов, в том числе региональное управление комплекса Байконур, которое обеспечивает весь спектр медицинских услуг сотрудникам космодрома, их семьям и остальным жителям космического городка.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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