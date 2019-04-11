Лукашенко заявил, что в Москве "обнаглели и начинают выкручивать руки"

Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря про нефтепроводы, раскритиковал политику России, заявив, что в Москве "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки", сообщает "БелТА".

"То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", – заявил Лукашенко.

Он заявил, что в качестве давления на Москву он при необходимости будет закрывать нефтепроводы для проведения ремонтных работ, несмотря на транзит через них российской нефти.

"Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте", – поручил Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства.

Также Лукашенко раскритиковал правительство за то, что оно не видит проблем с поставками на российский рынок: "Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку – мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе".

Ранее Лукашенко заявил, что действия России по закрытию своего рынка для ряда белорусских товаров носят "характер санкций": "Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю, но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников".