Верховный суд Чечни в четверг, 11 апреля, отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, сообщает РИА "Новости".

"Решение Заводского районного суда Грозного отменить", – сказал судья.

В январе 2019 года Заводской районный суд Грозного по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в размере более 9 млрд рублей как "безнадежные к взысканию".

"Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу на это решение. Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный". В региональном ведомстве назначили служебную проверку "в связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась, а разговоры беспочвенны: "Некоторые политики и СМИ стали призывать регионы списывать задолженности населения за газ. Отдельные из них превратили данную проблему в шоу. При этом они утверждают, что суд списал с жителей Чечни 9 млрд руб. Таким образом, вводят в заблуждение население Чечни, а также разных городов и населенных пунктов России".

Кадыров объяснил, что "Газпром межрегионгаз Грозный" долгое время не вел четкого учета реальных потребителей. Во многих случаях договоры составлялись без ведома населения, а в списках "потребителей" оказались десятки тысяч граждан, выехавших за пределы страны или погибших. На несуществующие и нежилые дома начислялась задолженность за непотребленный газ. Также у населения не было газовых счетчиков, а проблемой оставались потери при транспортировке газа, связанные с повреждениями сетей во время войны.