Россиян ждет генетическая паспортизация, сообщает Пятый канал со ссылкой на президентский указ "О госполитике в области химической и биологической безопасности".

"Как это будет конкретно – еще должно решить правительство, сейчас можно понять направление. Пока в паспорта собирали лишь биометрику – отпечатки пальцев, фотографии сетчатки глаза – для идентификации гражданина", – сообщает телеканал.

Отмечается, что генетический паспорт на порядок точнее – у каждого человека 20-25 тысяч генов, у каждого уникальная комбинация, которую не спутаешь и не подделаешь. Еще интерес в том, что можно будет персонально подбирать лекарства, назначать лечение, а также предсказывать болезни. Известно, что сотни заболеваний передаются по наследству или развиваются по заложенной в ДНК программе с годами.

Для анализа достаточно слюны, но проанализировать – дорого. От 5 тысяч рублей. На всех 146 миллионов человек нужен почти триллион. Но генетический профиль всея Руси – колоссальная база данных, которая создаст условия для научного прорыва.

"Всем супругам, которые хотят иметь детей, особенно первого ребенка, и которые зачастую мучаются мыслью по разным причинам, может быть в связи с тем, что в роду не так все благополучно, – какой будет ребенок? Можно ли быть уверенным, что ребенок не будет иметь хромосомных болезней, генных болезней? Так вот, анализируя родителей и проведя соответствующие генетические тесты, мы можем ответить на эти вопросы и обезопасить, скажем, будущих родителей", – поясняет ученый-генетик, профессор Владислав Баранов.