Суд по делу Кокорина и Мамаева прерван из-за угрозы взрыва

В Пресненском суде Москвы в четверг, 11 апреля, продолжаются слушания по делу об участии в драках нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и четвертого фигуранта разбирательств Александра Протасовицкого, пишет "Газета.Ru".

"В здании суда эвакуация. Подозрение на взрывное устройство. События развиваются по голливудскому сценарию", – отмечает издание.

"Только нас оставьте!" – попросил в шутку Кокорин.

Приставы нашли что-то в здании суда. Объявлена эвакуация из-за угрозы минирования!

А. Кокорин: Только нас оставьте!



Побеги разве не так начинаются pic.twitter.com/4SBguOchIu — Alina Matinian (@aamatinyan) 11 апреля 2019 г.

Отмечается, что проверка занимает не менее 40 минут, а то и час. Журналистов просят отойти от здания суда как можно дальше.

UPD 18:27: Сообщается, что сигнал о минировании поступил по электронной почте. Также отмечается, что с момента эвакуации присутствующих на заседании до эвакуации подсудимых прошло 40 минут. Автозак с Кокориными, Мамаевым и Протасовицким отвезли от Пресненского суда.