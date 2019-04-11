Песков ответил на заявление Лукашенко о "выкручивании рук" Москвой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может согласиться с заявлением президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил, что Москва "выкручивает руки" Минску, пишет "Газета.Ru".

Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря про нефтепроводы, раскритиковал политику России, заявив, что в Москве "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки". "То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", – заявил Лукашенко. Также он заявил, что действия России по закрытию своего рынка для ряда белорусских товаров носят "характер санкций".

"Никакие санкции Россия не вводит", – заявил Песков.

"Существуют определенные темы, по которым нет окончательного понимания на двусторонней основе, темы коммерческого характера, связанные с экономикой", – пояснил он.

Песков подчеркнул, что есть "огромный объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия Белоруссии, нашим белорусским братьям".

"В то же время остается на повестке дня ряд вопросов, которые требуют решения, в том числе вопросы существенные", – добавил Песков, отметив, что Россия с пониманием относится к эмоциям Лукашенко, но выступает за разговор в более спокойной тональности.

О новом витке взаимоотношений между Москвой и Минском стало известно накануне. 10 апреля руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что с 12 апреля ведомство запрещает ввоз яблок и груш из Беларуси. Это связано с тем, что под видом белорусских товаров в Россию может поставляться продукция из санкционных стран.

По словам Данкверта, с 1 по 7 апреля на границе с Беларусью задержали 36 машин с продукцией без необходимых документов, которые незаконно пытались ввезти в РФ. Кроме того, на границе было задержано 66 фур с яблоками и грушами, которые фитосанитарная служба Беларуси сертифицировала как фрукты белорусского происхождения. Однако, как подчеркнул Данкверт, "белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале".