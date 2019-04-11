В рамках уникального совместного проекта с киностудией "Союзмультфильм" к постоянному трио ведущих – Антону Юрьеву, Гале Корневой и Алексею Сигаеву – присоединился легендарный Кот Матроскин из любимого многими поколениями мультсериала "Простоквашино" и 8 апреля 2019 года представил слушателям свою авторскую игру.

Каждый будний день первому, кто дозвонится в студию, Матроскин предложит отгадать загадку. В своей непревзойденной манере любимый герой поклонников российской анимации опишет участнику игры какого-то известного человека или вымышленного персонажа, а подсказкой станут интересные факты из его биографии и черты характера. За правильный ответ Кот Матроскин подарит эксклюзивные призы от "Союзмультфильма".

Не упустите возможность пообщаться с героем детства и получить ценные подарки. Включайтесь по будням с 8:10 только на "Русском Радио".

Подробности – на официальном сайте "Русского Радио"